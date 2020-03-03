Wizz Air может расширить присутствие в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади обсудили перспективы расширения присутствия компании Wizz Air на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Криклий отметил, что приоритетными задачами Министерства являются повышение доступности авиапутешествий для Украинской, увеличение пассажиропотоков через аэропорты Украины и развитие региональных аэропортов.

Стратегической целью является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в текущем году до 45%.

Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании и Wizz Air обрабатывает планы по расширению присутствия.

Криклий подчеркнул, что авиационная отрасль имеет хорошую положительную динамику и расширение присутствия Wizz Air будет способствовать ее развитию.

Напоминаем:

Ранее Криклий сообщил, что Wizz Air интересен украинский рынок и возвращение своего представительства в Украину.

В 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.

Экономическая правда