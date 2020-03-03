Школа экономической журналистики УП и DW объявляет набор
"Українська правда" та Академія Deutsche Welle оголошують набір у шосту "Школу економічної журналістики".
В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проектів.
Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.
Новий навчальний курс стартує у березі. Усім, хто бажає стати студентами другого курсу "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету.
Стати студентами Школи можуть як журналісти, які давно працюють, так і новачки.
Заявки приймаються до 22 березня 2019 року.
Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.
У ході курсу кожен студент стане частиною команди, яка виконає великий груповий проект. Захист проектів та вручення сертифікатів про закінчення Школи відбудуться 4 липня.
Модулі Школи
27-29 березня – І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".
Тренери:
Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;
Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.
24-26 квітень – ІІ модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".
Тренери:
Дарина Марчак, виконавчий директор ProZorro.Продажі;
Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".
22-24 травня – ІІІ модуль "Споживацькі ринки. Як писати для споживача".
Тренери:
Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди".
19-21 червня – IV модуль "Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані".
Тренери:
Михайло Кольцов, адміністратор проекту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;
Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.
4 липня – захист проектів та вручення сертифікатів.
Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.
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