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6 миллионов в месяц: полиция задержала железнодорожников, которые откачивали топливо из депо

Вторник, 3 марта 2020, 14:25
 

Нацполиция задержала с поличным группу лиц, которая в течение длительного времени осуществляла хищения дизельного топлива в подразделениях локомотивного депо Одесса-Сортировочная, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц, (4-6 миллионов гривень).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным Департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" в состав организованной преступной группы из около 10 человек входили нынешние и бывшие чиновники локомотивного депо, которые по долгу службы имели доступ к местам накопления и хранения горючего, технической и бухгалтерской документации.

 

Указанные лица с помощью машины и насосов организовали похищение больших объемов топлива непосредственно из топливных складов предприятия и его территориальных подразделений.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК. Продолжается следствие.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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