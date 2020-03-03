6 миллионов в месяц: полиция задержала железнодорожников, которые откачивали топливо из депо
Нацполиция задержала с поличным группу лиц, которая в течение длительного времени осуществляла хищения дизельного топлива в подразделениях локомотивного депо Одесса-Сортировочная, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц, (4-6 миллионов гривень).
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По данным Департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" в состав организованной преступной группы из около 10 человек входили нынешние и бывшие чиновники локомотивного депо, которые по долгу службы имели доступ к местам накопления и хранения горючего, технической и бухгалтерской документации.
Указанные лица с помощью машины и насосов организовали похищение больших объемов топлива непосредственно из топливных складов предприятия и его территориальных подразделений.
По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК. Продолжается следствие.
Экономическая правда
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