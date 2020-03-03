Рада уволит Маркарову с должности министра финансов — СМИ

Верховная Рада уволит министра финансов Оксану Маркарову из должности на пленарном заседании в среду.

Об этом НВ сообщили три осведомленных источника.

Маркарова возглавляет министерство с июня 2018 после освобождения от должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем.

22 ноября 2018-го Рада назначила ее министром финансов.

Издание сообщает, что сейчас на место Маркаровой обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко.

Напомним:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.