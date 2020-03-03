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Создано криптовалюту посвященную коронавирусу — CoronaCoin

Вторник, 3 марта 2020, 09:00
 

Количество токенов CoronaCoin будет уменьшаться пропорционально числу заразившихся коронавирусом людей, т.е валюта будет дорожать.

Об этом пишет Reuters.

Криптовалюта выпущена на блокчейне Ethereum в эмиссии, равной численности людей на планете. Токены будут сжигаться каждые 48 часов. Их количество будет равным числу новых жертв вируса.

Токен торгуется на двух площадках: Saturn Network и ForkDelta и пока не отличается большим количеством инвесторов.

Напомним:

По состоянию на 29 февраля жертвами коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835  из них - на территории материкового Китая; количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.

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коронавирус

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