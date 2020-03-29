Из-за коронавируса банк Канады во второй раз снизил учетную ставку

Для поддержки экономики на фоне вызванного пандемией Covid-19 кризиса, банк Канады снизил учетную ставку второй раз за месяц до уровня 0,25%.

Об этом во время сообщает Укринформ.

"Мы снизили нашу учетную ставку на 50 базовых пунктов до уровня 0,25%. Это внеочередное решение устанавливает учетную ставку на ее самом низком уровне с целью поддержки канадской финансовой системы и экономики во время пандемии Covid-19", - сообщил председатель Национального банка Канады Стивен Полоз.

Он добавил, что Нацбанк Канады также запускает две новые программы, которые будут поддерживать ликвидность рынка.

Напоминаем:

13 марта канадский Нацбанк уже вне снизил учетную ставку на те же 50 базовых пунктов до уровня 0,5%.

Последний раз учетная ставка в Канаде опускалась до уровня 0,25% более 10 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года.

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