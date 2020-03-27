"Планета Кино" просит о помощи: купить сертификат, который можно обменять на билет
Пятница, 27 марта 2020, 19:59
Сеть кинотеатров "Планета Кино" предлагает купить сертификат стоимостью 100 грн для помощи компании быстрее восстановиться после кризиса - сертификаты можно будет обменять на билеты, когда сеть возобновит работу.
Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.
"Покупай сертификаты в Планету Кино сейчас - обменивай их на билеты, когда мы возобновим работу. Так ты поможешь нам сохранить рабочие места и быстрее восстановиться после кризиса.
Сертификаты стоят по 100 гривен. Когда мы откроемся, ты сможешь обменять их на билеты в любой технологии, даже IMAX и 4DX. Один сертификат - один билет", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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