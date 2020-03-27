Под главой Минфина "зашаталось кресло" – источники

Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Детали: По их информации, на замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова. Известно, что в пятницу, 27 марта, он приходил на собеседование в Офис президента.

Что касается Уманского, то причина его возможного увольнения - это неудачный секвестр госбюджета.

Напомним:

Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после увольнения Кабмина Гройсмана в 2019 году.

Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле 2019 Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

4 марта Верховная Рада назначила Игоря Уманского на должность министра финансов. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.