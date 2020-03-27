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НБУ перечислит в бюджет на 2 миллиарда больше прибыли, чем планировалось

Пятница, 27 марта 2020, 17:20
 

По итогам 2019 года Национальный банк планирует направить в бюджет 42,7 млрд грн прибыли - это на 2 млрд грн биьше, чем было заложено в госбюджете-2020.

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"Вчера (26 марта - ред.) мы утвердили финансовый отчет НБУ и передали его на согласование Совету НБУ.

Мы ожидаем, что перечислим в бюджет в общем 42,7 миллиарда гривен, что на 2 миллиарда гривен больше, чем было заложено в бюджете на 2020 год", - сказала Рожкова.

Согласно законодательству, вся прибыль, которую НБУ получает за год, направляется в госбюджет.

Напомним, за первые 9 месяцев 2019 года НБУ получил 30 млрд грн прибыли.

Экономическая правда

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НБУ бюджет

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