В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен — Госстат

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен - это на 120 гривен больше, чем в январе.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что больше всего получают представители страховой и финансовой сферы - в среднем 21 606 грн в месяц. В феврале зарплаты в этой сфере выросли на 7,6%.

Средние зарплаты в IT-отрасли - 18 653 грн, рост в феврале - 4%.

Среди сфер, где самые низкие зарплаты, - гостинично-ресторанный комплекс и медицинская отрасль. В феврале медики в среднем получали 7 471 грн (рост на 2,4%), а работники ресторанов и гостиниц - 7 411 грн (рост на 0,2%).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Киеве - в среднем 16 447 грн в месяц, наименьшие - в Черновицкой области (8 384 грн).

Напомним:

В января 2020 года средняя зарплата составляла 10 727 гривен в месяц.

Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (до декабря 2018 года) - выросла на 16%, составив 12 264 гривни.

Экономическая правда