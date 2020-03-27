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VoxCheck будет помогать Facebook распознавать фейки

Пятница, 27 марта 2020, 15:43
 

Организации VoxCheck и "СтопФейк" ​​стали партнерами Facebook в новой программе по противодействию дезинформации в Украине.

Об этом сообщает VoxCheck.

Отмечается, что программа Facebook по противодействию дезинформации состоит из трех направлений работы.

"Во-первых, Facebook удаляет учетные записи и контент, которые нарушают Стандарты сообщества или Рекламную политику, во-вторых, уменьшает распространение фейковых новостей и сенсационного ложного контента, в-третьих, сообщает о них пользователей, предоставляя больше деталей и контекста о сообщениях" , - говорится в сообщении.

Если эксперт по проверке фактов от VoxCheck будет обозначать пост как фейк, он будет опускаться ниже в ленте новостей.

Также Facebook будет предупреждать людей, которые его видят или хотят им поделиться, что информация недостоверна.

"Это помогает остановить распространение недостоверного контента и минимизировать охвата поста. Кроме этого, страницы или домены, которые распространяют недостоверную информацию, теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы", - добавили в VoxCheck.

Экономическая правда

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