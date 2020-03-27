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У "Нафтогаза" большой запас прочности на случай кризиса - Коболев

Пятница, 27 марта 2020, 10:10
 

НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал Коболев.

По словам главы НАК, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, не вкладываясь в проекты по добыче, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

Напоминаем:

Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.

"Нафтогаз" заявил о снижении цены на газ для населения в марте на 14% по сравнению с февралем.

Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Экономическая правда

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Нафтогаз Коболев коронавирус газ

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