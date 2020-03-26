40% работников в Киеве рискуют остаться без работы из-коронавируса

Бизнес несет большие убытки вследствие карантина в Киеве, много малых предпринимателей будут не в состоянии возобновить работу. Крупные предприятия понесут значительные убытки и сократят персонал.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного "Экономической правдой" совместно с консалтинговой компанией "Центр прикладных исследований" и "Центром развития городов".

Согласно результатам, 35% предпринимателей Киева вынуждены остановить работу своих компаний вследствие карантина.

Наибольший удар испытывают представители малого бизнеса с количеством работников до 5 человек - 45% опрошенных спрогнозировали, что в ближайшее время работа компании остановится.

Для представителей крупного бизнеса (более 500 наемных рабочих) - этот показатель составил 14%. Для компаний с 100-500 наемными рабочими - 27%.

26% респондентов прогнозируют сокращение оборота на 50-80%. По мнению еще 18% опрошенных - оборот бизнеса упадет на 30-50%, 1% - ожидает роста.

Лишь 15% респондентов отметили, что все их работники продолжают работать на тех же условиях по-прежнему.

30,5% предпринимателей отметили, что все или большая часть их сотрудников работают удаленно с сохранением заработной платы.

27% - отправили часть рабочих в бесплатный отпуск.

У 24% компаний все работники находятся в бесплатном отпуске.

12% - уволили часть сотрудников, а 4% - были вынуждены уволить всех. (Этот вопрос предусматривало возможность выбрать 2 варианта ответа).

"Исходя из данных, становится понятно, что половина малого бизнеса в Киеве полностью остановила свою работу, еще 25% потеряли основную часть оборотных средств. Особенно трудно придется новым компаниям, которые только начали свой бизнес. После окончания карантина, значительное количество малых предприятий в Киеве, скорее всего, не сможет возобновить свою работу.

В крупных частных предприятий, которые работают более 10 лет, ситуация лучше. Большая часть из них "переждет" кризис. Впрочем, даже они будут вынуждены сократить значительное количество сотрудников, и уже сейчас можно прогнозировать, что до 40% их работников рискуют потерять работу", - говорится в материале.

Подробнее читайте по ссылке: Не ждите хороших новостей: как карантин влияет на бизнес в Киеве

Экономическая правда