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Кабмин предлагает "урезать" расходы на развитие физкультуры и спорта

Четверг, 26 марта 2020, 17:20
 

Кабинет министров направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, предусматривают сокращение расходов на физическую и спортивную подготовку учеников и студенческой молодежи, а также - на развитие спорта людей с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию.

Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении ЭП.

В частности, расходы на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью планируют сократить с 956 млн грн до 371 млн грн.

А расходы на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских Играх - с 981 млн грн до 51 млн грн.

На развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта в бюджете было предусмотрено 1,914 млрд грн - расходы планируют "урезать" до 97 млн ​​грн.

На финансовую поддержку общественных организаций физкультурно-спортивного направления предполагалось 59 млн грн, расходы предлагают сократить до 54 млн грн.

Расходы на физическую и спортивную подготовку учеников и студенческой молодежи планируют сократить со 172 млн грн до 127 млн ​​грн.

Напомним:

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

Экономическая правда

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Кабмин бюджет

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