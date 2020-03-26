Кабмин предлагает "урезать" расходы на развитие физкультуры и спорта

Кабинет министров направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, предусматривают сокращение расходов на физическую и спортивную подготовку учеников и студенческой молодежи, а также - на развитие спорта людей с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию.

Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении ЭП.

В частности, расходы на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью планируют сократить с 956 млн грн до 371 млн грн.

А расходы на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских Играх - с 981 млн грн до 51 млн грн.

На развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта в бюджете было предусмотрено 1,914 млрд грн - расходы планируют "урезать" до 97 млн ​​грн.

На финансовую поддержку общественных организаций физкультурно-спортивного направления предполагалось 59 млн грн, расходы предлагают сократить до 54 млн грн.

Расходы на физическую и спортивную подготовку учеников и студенческой молодежи планируют сократить со 172 млн грн до 127 млн ​​грн.

Напомним: