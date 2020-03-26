Карантин: Сеть "WOG" бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи

Сеть АЗК "WOG" присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В поддержку МЗ компания WOG обеспечивает горючим медиков Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 000 дополнительных выездов. Компания предоставляет горючее для бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медицинских учреждений Волыни", - говорится в сообщении.

В Министерстве призвали другие бизнесы присоединиться к инициативе и "внести свой вклад в победу над эпидемией".

Экономическая правда