Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

26 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,16 гривни;

Евро - 30,84 - 30,87 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,68 - 28,46 гривни. Евро покупают по 29,94 гривни, продают по 30,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,36 гривни, евро - 30,28 - 30,72 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 28,21 - 28,42 гривни, евро - 30,35 - 30,72 гривни.

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Напомним:

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

Экономическая правда