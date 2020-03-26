Apple может отложить выпуск первых iPhone 5G на несколько месяцев — СМИ

Акции американской Apple Inc. снизились примерно на 0,6% по итогам торгов в среду после того, как издание Nikkei Asian Review сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что компания рассматривает возможность отложить выпуск первой линейки iPhone 5G из-за пандемии.

Компания обсуждает возможность отложить запланированный на сентябрь выпуск на несколько месяцев, сообщили три источника, знакомых с ходом обсуждений.

"Apple обеспокоена, что текущая ситуация существенно ослабит желание потребителей обновить свои смартфоны, в результате чего реакция на выход первой линейки iPhone 5G может быть сдержанной", - сказал один из источников.

"Им нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом", - добавил он.

Акции Apple завершили торги в среду снижением на 0,55%. В ходе дополнительных торгов они отыграли потери и подорожали на 0,8%.

Напомним:

Компания Apple в своих интернет-магазинах ограничила продажу смартфонов iPhone до двух для одного человека.