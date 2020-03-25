НБУ: "Кредитные каникулы" — это не прощение долгов

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим обслуживания кредитов ( "кредитные каникулы") - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина.

О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - добавили в Нацбанке.

"Банковская система работает в обычном режиме. Есть доступ ко всем счетам - физических лиц, населения, бизнеса ... Сети отделений банков работают. Крупнейшие розничные банки - такие, как Сбербанк и Приватбанк - хотя и закрыли небольшое количество отделений, но около 75% филиальной сети банков работают и все услуги доступны", - заявила также Рожкова.

"Опорные" отделения банков работают. Приостановлена ​​работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов", - добавила она.

По словам заместителя главы НБУ, банкоматы достаточно пополнены наличными, проблем с работой нет, а ликвидности достаточно.

Кроме этого, Нацбанк просит банки переориентировать свой коллекшн в этот период - вместо требования погасить долг банки должны интересоваться финансовым состоянием клиента.

Напомним:

Ранее заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила о намерениях НБУ утвердить рекомендательные принципы "кредитных каникул" для бизнеса.

Рожкова отметила, что один из законов уже предусматривает прямой запрет банкам и финансовым учреждениям, что занимаются кредитованием, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку на период карантина.

По ее словам, Нацбанк лишь детализирует эти правила для банков на период льготного режима для бизнеса.

Принципы "кредитных кредитов" для населения и бизнеса будут похожими.

После завершения карантина банки вместе с бизнесом решать, как реструктуризировать часть кредита.

Экономическая правда