Реакция на продолжение карантина: 23% компаний будут уменьшать зарплату — опрос

48% компаний Европейской Бизнес Ассоциации из-за карантина уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов, еще 16% приняли решение об изменении зарплаты персонала.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний, проведенного Европейская Бизнес Ассоциация.

"Европейская Бизнес Ассоциация понимает беспрецедентность ситуации с COVID-19, которая сейчас сложилась во всем мире, а также важность мер для сдерживания распространения вируса и поддержания здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14% опрошенных компаний приняли решение о сокращении штата.

"Основываясь на результатах опроса, уже сейчас реакция бизнеса на такое решение КМУ будет следующей: 23% планируют уменьшать заработную плату работников, 17% - сокращать штат, еще 6% - частично закрывать бизнес, при этом 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения, а 31% будут искать новые ниши для развития", - подчеркнули в Ассоциации.

"Очевидно, остановка экономической активности уже влияет как на отдельные бизнесы, так и на экономику в целом, что в перспективе может отразиться и на благополучии населения.

А если жесткие ограничительные мероприятия продлятся еще месяц, то пессимистические прогнозы могут оказаться еще очень даже оптимистичными. Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса - его нет уже. Поэтому, наряду со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Бизнес-сообщество призывает власть действовать взвешенно и принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий. Ведь стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить", - говорится в заявлении.

Напомним:

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Экономическая правда