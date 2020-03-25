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За прошлый год АМКУ наложил штрафов на 8,7 миллиарда, из них уплачено 150 миллионов

Среда, 25 марта 2020, 18:21
 

За 2019-й год Антимонопольный комитет наложил штрафов на 8,7 миллиарда гривен (6,5 миллиарда - штраф табачного дистрибьютора "Тедис"), из них в госбюджет поступило более 150 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Сообщается, что размер экономэфекта от деятельности комитета составил 4,33 млрд. грн, что в 20 раз превышает финансирование органа.

За год АМКУ прекратил 2071 нарушения конкурентного законодательства. Почти 40% из них составляли антиконкурентные согласованные действия - в последние годы комитет обнаруживает значительное количество нарушений в виде заговоров при проведении публичных закупок.

Общая стоимость закупок, на которых было обнаружено заговора составляет более 10 млрд грн.В сфере обжалования публичных закупок продолжается тенденция роста количества жалоб: в 2019 году в АМКУ поступило 11 147 жалоб, что на 43% больше, чем за предыдущий год.

Экономическая правда

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ТЭК

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