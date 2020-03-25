Какую работу искали в первые дни карантина — исследование

За первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей работы возросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношениях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами hh.ua | grc.

Отмечается, что в период с 12 по 23 марта одной из самых популярных профсфер был топ-менеджмент (доля выросла с 5% до 10%).

"Увеличилась доля на рынке труда опытных поисковиков, за плечами которых более 6 лет опыта. Если в феврале на них приходилось 53% всех размещенных резюме, то в марте - 67%. А вот судьба соискателей начинающих без опыта и таких, которые имеют стаж до 3 лет, наоборот упала: на 8% и 4% соответственно", - говорится в сообщении.

В исследовании говорится, что большую активность начали проявлять специалисты таких возрастных групп, как 30-40 лет, 40-50 лет и 50-60 лет.

Также довольно ощутимо выросла доля резюме, размещенных поисковиками-мужчинами: в феврале на них приходилось 53%, а в марте - 63%.

Экономическая правда