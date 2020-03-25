Украинцы смогут бесплатно создать свой интернет-магазин во время карантина

Украинская IT-компания Shop-Express для поддержки частных предпринимателей, чей заработок оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса, запускает возможность бесплатно создать свой интернет-магазин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в условиях карантина очень высокий риск краха бизнеса. В таких обстоятельствах как никогда важно уметь адаптироваться и меняться, чтобы оставаться на плаву.

Миссия Shop-Express - помочь бизнесам продавать больше товаров онлайн в период "коронакризиса". Мы хотим поддержать предпринимателей в это нелегкое время, на первых порах предложив инструмент для продаж в интернете, чтобы компенсировать потери", - рассказал соучредитель платформы Алексей Петриченко.

Отмечается, что предприниматели смогут создать интернет-магазин на базе сервиса IT-компании, наполнить его товарами, добавить необходимые тексты и запустить с собственным доменным именем.

Кроме этого, интернет-магазин можно запустить в фирменном стиле бренда без привязки к шаблону.

"Пользователи, которые зарегистрируются на сайте https://shop-express.com.ua/ c 18 марта по 31 мая 2020 года, получат полный бесплатный доступ к платформе сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Экономическая правда