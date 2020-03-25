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Приватизация будет продолжаться несмотря на карантин — Фонд госимущества

Среда, 25 марта 2020, 12:45
 

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что несмотря на карантин, фонд продолжает готовить объекты великой приватизации на середину и вторую половину года как и было запланировано.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года как и было запланировано, и уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - пишет Сенниченко.

Также он отметил, что 5 марта по результатам успешных аукционов сумма доходов от приватизации превысила план первого квартала.

"В Фонде мы создали возможности для удаленной работы, оцифровали процессы и проводим онлайн-совещания. Происходят приватизационные электронные аукционы.

...Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в смутные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене", - резюмирует председатель ФГИУ.

Экономическая правда

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приватизация Фонд госимущества

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