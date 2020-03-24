"Укрспирт" будет сдерживать цены на спирт - руководитель
ГП "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт, несмотря на сезонное повышение цен на сырье - кукурузу и пшеницу.
Об этом сообщил и.о. главы "Укрспирт" Сергей Блескун, сообщает пресс-служба госпредприятия.
"Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода", - подчеркнул Блескун.
Он также отметил, что совокупная мощность всех действующих заводов "Укрспирта" - 26 тысяч декалитров в сутки.
Сообщается, что этого объема достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в спирте.
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Напоминаем:
"Укрспирт" временно остановил экспорт спирта за границу для того, чтобы полностью обеспечить потребности страны в медицинском спирте в условиях распространения коронавируса.
Также дополнительно в работу были запущены 4 завода.
В целом сейчас работают 14 заводов "Укрспирта".
Экономическая правда
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