"Укрспирт" будет сдерживать цены на спирт - руководитель

ГП "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт, несмотря на сезонное повышение цен на сырье - кукурузу и пшеницу.

Об этом сообщил и.о. главы "Укрспирт" Сергей Блескун, сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Ее хватает, правда, увеличивается цена на нее. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и полгода", - подчеркнул Блескун.

Он также отметил, что совокупная мощность всех действующих заводов "Укрспирта" - 26 тысяч декалитров в сутки.

Сообщается, что этого объема достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в спирте.

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Напоминаем:

"Укрспирт" временно остановил экспорт спирта за границу для того, чтобы полностью обеспечить потребности страны в медицинском спирте в условиях распространения коронавируса.

Также дополнительно в работу были запущены 4 завода.

В целом сейчас работают 14 заводов "Укрспирта".

Экономическая правда