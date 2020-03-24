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Ryanair не ожидает возобновления рейсов раньше июня

Вторник, 24 марта 2020, 15:59
 

Бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что большинство ее рейсов будут отменены со вторника, добавив, что вряд ли они будут выполняться в апреле и мае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Компания заявила, что предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

"Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия", - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

Ryanair также говорит, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мер, получат электронное письмо по поводу дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".

Европейская правда

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Ryanair

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