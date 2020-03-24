Приватбанк не будет начислять коммисию по POS-терминалам, для бизнеса ушедшего на карантин
В течение карантина Приватбанк не будет будет начислять фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка и ушли на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В банке сообщают, что за последнюю неделю из-за пандемии коронавируса наиболее значительное падение объемов эквайринга зафиксировано в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы - на 76%.
В магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%, в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%. Объемы эквайринга в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС на 17%.
Напомним, что ранее Ощадбанк ввел аналогичные "каникулы" для бизнеса.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua