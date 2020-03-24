Тест на коронавирус топ-менеджера "Нафтогаза" оказался отрицательным

"Нафтогазе" заявили, что директор дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов, ранее находившийся на самоизоляции, прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"У директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус - отрицательный, коронавируса нет.

И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что 90% сотрудников центрофиса перешли на удаленную работу.

Напомним:

Директор по интегрированного газового бизнеса НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за подозрения на коронавирус.

Ранее его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов отметил, что сын заболел коронавирусом и прошел соответствующие тесты.

Экономическая правда