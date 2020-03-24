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Опрос бизнеса: Насколько эффективны меры властей по противодействию коронавирусу

Вторник, 24 марта 2020, 13:00
 

Консалтинговая компания "Центр прикладных исследований" вместе с "Центром развития городов" и в сотрудничестве с "Экономической правдой" проводит онлайн-опрос представителей крупного, среднего и малого бизнеса Киева.

Приглашаем присоединиться к этому исследованию. Продолжительность заполнения анкеты - 3-5 минут.

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, присылайте их на электронную почту - polls@cpd.com.ua

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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