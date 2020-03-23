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Первая неделя карантина в Украине увеличила продажи новых авто на 74% по сравнению с неделей "до" 

Понедельник, 23 марта 2020, 19:15
 

Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта). В целом за март рост составил 36%.

Об этом сообщает гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей. 

На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%. Но к концу недели рост выдохся. стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн.

...Пока же можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV", - пишет Омельницкий.

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Экономическая правда

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