Экспертная платформа НБУ: Ажиотаж на валютном рынке начал падать

18-19 марта впервые с начала острой фазы "коронавирусного кризиса" украинцы сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.

Отмечается, что в целом с начала года по 19 марта банки выкупили у клиентов на 402,5 млн долларов больше, чем продали им (купили - 3854,3 млн додарив, продали - 3451,8 млн долларов).

"Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта 2020 года. Именно в этот период в кассах банков граждане покупали гораздо больше инвалюты, чем сдавали. Это вызывало резкое снижение обменного курса гривни.

Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно 148 млн, 114 млн и 106 млн долларов. При том что среднедневной спрос на наличную валюту в этом году составляет 64 млн долларов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, 19 марта на наличном рынке украинцы купили только 28,1 млн долларов (минимум за месяц), а сдали в кассы - 39,8 млн долларов.

Эксперты фиксируют тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,74 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 (на 20 марта - 30,09 гривни).

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

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Экономическая правда