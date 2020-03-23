22 марта авиатрафик над Украиной уменьшился на 85% — Украэрорух
Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 22 марта составил -85.6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019).
Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на данные Евроконтроля.
Сообщается, что Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр Украэроруха вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика (падение трафика 87.5%).
"Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина.Это можно объяснить многими факторами, включая:
• COVID-19;
• общий экономический спад;
• отказ/невозможность работы авиакомпаний;
• перебои в работе аэропортов ", - сообщает Украэрорух.
Напомним:
С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.
Экономическая правда
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