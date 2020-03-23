22 марта авиатрафик над Украиной уменьшился на 85% — Украэрорух

Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 22 марта составил -85.6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019).

Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на данные Евроконтроля.

Сообщается, что Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр Украэроруха вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика (падение трафика 87.5%).

Движение на уровне страны

"Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина.Это можно объяснить многими факторами, включая:

• COVID-19;

• общий экономический спад;

• отказ/невозможность работы авиакомпаний;

• перебои в работе аэропортов ", - сообщает Украэрорух.

Напомним:

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Экономическая правда