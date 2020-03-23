АМКУ будет штрафовать за рекламу "лекарств" от коронавируса

Антимонопольный комитет штрафовать компании за распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, в размере 5% годового дохода.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С целью недопущения распространения на территории Украины информации, вводящей в заблуждение, Антимонопольный комитет осуществляет мониторинг рекламных материалов лекарственных средств и методов профилактики, связанных с пандемией COVID-19, в СМИ", - говорится в сообщении.

АМКУ отмечает, что по официальной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на сегодня нет подтвержденных и эффективных лекарств от нового коронавируса.

"Распространение фармацевтическими компаниями и другими участники рынка реализации лекарственных средств информации о том, что препарат их производства обладает профилактическим или лечебным действием от коронавируса, при отсутствии лабораторных, вирусологических и научных исследований, является неправдивой информации, которая следовательно, содержит признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

... В случае выявления вышеупомянутых фактов органы Комитета будут принимать решение о наложении на таких субъектов хозяйствования штрафов в размере до 5% процентов дохода от реализации продукции за 2019-й год ", - отмечают в комитете.

Экономическая правда