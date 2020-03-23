Бизнес призвал УЗ отложить введение в действие договора на грузовые перевозки

"Укрзализныця" планирует с 1 апреля 2020 года ввести в действие новый договор о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом - бизнес настаивает на отсрочке введения договора в действие до 1 июня 2020 года и внесении правок.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"После детального анализа нового договора компании пришли к выводу, что многие положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке. А это невозможно сделать в срок, оставшийся до момента введения договора в действие.

К тому же, сейчас логистические компании прилагают немало усилий для реорганизации деятельности в условиях карантина и работают в усиленном режиме, а следовательно, не имеют достаточно времени на обработку документа вместе с УЗ", - подчеркнули в Ассоциации.

Отмечается, что бизнес имеет ряд серьезных замечаний по задвоению плат за некоторые услуги, отсутствию справедливой ответственности УЗ как перевозчика, переложению выплат за простой на бизнес и размеров маршрутной скидки.

А также - о невозможности внесения корректировок в договор со стороны заказчика (бизнеса), переложенюе на заказчика оплаты расходов за задержку в доставке грузов (даже если заказчик на это не влияет).

"По информации компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, пока УЗ отказывается подтверждать планы грузовых перевозок для тех, кто еще не присоединился к новому договору. Планы перевозок не принимаются как для вагонов Укрзализныци, так и для частных вагонов", - подчеркивают в Ассоциации.

По словам экспертов Комитета по логистике ЕБА, такие действия являются неприемлемыми, так как могут остановить работу крупнейших грузоотправителей.

В Ассоциации призвали отсрочить введение в действие нового договора на 2 месяца - до 1 июня 2020 года, а также - учесть предложения бизнеса.

Экономическая правда