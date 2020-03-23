Мировой рынок смартфонов в феврале упал на рекордные 38%

Глобальные поставки смартфонов в феврале 2020 года упали на рекордные 38% - это наибольшее падение за всю историю производства смартфонов в мире.

Об этом сообщает аналитическая компания Strategy Analytics в своем новом исследовании.

"Глобальные поставки смартфонов снизились на 38 процентов - с 99,2 млн единиц в феврале 2019 года до 61,8 миллионов в феврале 2020 года.

Спрос на смартоны в Азии в прошлом месяце упал из-за вспышки Covid-19, и это повлекло за собой поставки по всему миру", - подчеркнул исполнительный директор компании Нейл Маустон.

"В феврале 2020 года произошло наибольшее падение за всю историю мирового рынка смартфонов. Это период, который индустрия смартфонов захочет забыть", - добавил он.

"Несмотря на предыдущие признаки восстановления в Китае, мы ожидаем, что глобальные поставки смартфонов в целом останутся слабыми в течение марта 2020 года.

Страх относительно коронавируса распространился на Европу, Северную Америку и другие страны, и сотни миллионов состоятельных потребителей находятся в закрытом режиме, не могут или не желают покупать новые устройства", - отметила старший аналитик Strategy Analytics Ивэн Ву.

Экономичесая правда