Украина не должна останавливать экономическую деятельность из-за карантина — заява экономистов

Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и Евросоюз, поэтому приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости - единственного источника доходов для большинства населения.

Об этом говорится в открытом заявлении экономистов.

Отмечается, что масштаб расходов на программы поддержки бизнеса и граждан должен соответствовать объему ресурсов, которые можно найти и потратить на такие программы без риска скачка инфляции, обесценивание доходов граждан и финансовой дестабилизации.

"При низком доверии к гривне прямой выкуп государственных облигаций средства Национального банка может привести к неконтролируемой спирали девальвации и роста цен.

Для этого власть должна сделать все необходимое, чтобы не останавливать экономическую деятельность, несмотря на карантин. Так как ценой станет резкое обеднение граждан, рост преступности, падение доходов бюджета и отсутствия средств на финансирование медицины и другие критические расходы", - говорится в заявлении.

В письме экономисты советуют, направлять государственную помощь туда, где положительный эффект от нее для экономики будет наибольшим.

Например, тем, кто потерял средства к существованию, и тому, кто с большей вероятностью будет покупать продукты питания и медикаменты, а не валюту.

Государство должно избежать ручного распределения ресурсов, которым создаются основы для коррупции и неэффективного направления дефицитных средств.

"Украина может пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями для общественного благосостояния. Но для этого, нужно как можно быстрее завершить переговоры с Международным валютным фондом, приложив усилия для увеличения объема программы и договорившись о направлении в бюджет существенной части займа. Достижение договоренности с МВФ позволит привлечь поддержку других официальных кредиторов (Всемирный банк, Европейский Союз, США и т.д.), которую следует увеличить по сравнению с предварительно договорено суммами", - говорится в письме.

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