Ford, General Motors и Tesla будут производить аппараты искусственной вентиляции легких

Дефолт не спасет, а добьет украинскую экономику Начались разговоры о возможном объявлении стихийного дефолта. Почему этого не стоит делать и что может произойти со страной в случае такого сценария? Заявление экономистов и исследовательских центров. (укр)

Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП Широко разрекламированная кампания "5-7-9%" обещает доступные кредиты для собственного дела. Заявки на получение таких кредитов измеряются уже десятками тысяч. А возможно ли получить деньги на дело, если ты начинаешь бизнес "с нуля"? ЭП выяснила это, став на месяц начинающим предпринимателем. (укр)