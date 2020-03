Ford, General Motors и Tesla будут производить аппараты искусственной вентиляции легких

Компаниям-автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Источник: президент США Дональд Трамп

Прямая речь: "Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов. Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, какие вы классные?".

Напомним:

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

Знать больше: Сколько заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда