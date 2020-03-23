Гривня укрепилась к доллару впервые с начала разворачивания кризиса

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,74 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 (на 20 марта - 30,09 гривни).

По данным Finance.ua, в начале межбанковских торгов 20 марта спрос на валюту существенно превышал предложение, и доллар стартовал с уровней 27,99/28,04.

Паника росла, НБУ продал 150 млн долларов по 27,99 гривни. По состоянию на 11:00 котировки просели до 27,90/27,95 гривни.

Вскоре из-за пика бюджетных платежей клиентов образовался дефицит гривни. Он заставил выйти на рынок с продажей крупных игроков, и это начало создавать избыточное предложение валюты на межбанке.

Такая ситуация быстро обрушило доллар до отметки 27,43 / 27,53, а часть сделок вообще проходила ниже - по 27,35 гривны.

Этим решил воспользоваться НБУ и вышел из скупкой доллара по 27,35 гривны. Приобрел около 50 млн долларов.

Напоминаем:

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

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Экономическая правда