Нефедов: защитные маски направили в Испанию до запрета экспорта медицинских товаров

Глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.

Об этом он написал на Facebook.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, которая запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, была принята 11 марта 2020 года и вступило в силу после публикации", - говорится в сообщении.

Он добавил, что после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более чем 260 тыс масок и респираторов за границу.

Напоминаем:

С 11 марта в Украине действует запрет на вывоз такого груза в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории страны коронавируса.

Как сообщали СМИ, испанский телеканал RTVE показал разгрузки респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.