Нефедов: защитные маски направили в Испанию до запрета экспорта медицинских товаров
Глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.
Об этом он написал на Facebook.
"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, которая запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, была принята 11 марта 2020 года и вступило в силу после публикации", - говорится в сообщении.
Он добавил, что после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более чем 260 тыс масок и респираторов за границу.
Напоминаем:
С 11 марта в Украине действует запрет на вывоз такого груза в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории страны коронавируса.
Как сообщали СМИ, испанский телеканал RTVE показал разгрузки респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.
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