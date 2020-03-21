Более 20 тысяч людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

Британская компания hVIVO, нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Такой метод необходим, чтобы попытаться создать вакцину от коронавируса. За участие в эксперименте они получат по 3500 фунтов (4480 дол - ЭП).

В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать конкретного заболевания.

Издание пишет, что о новом коронавирусе по-прежнему известно мало, и лекарств от него еще нет. Но hVIVO надеется, что ее работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины от коронавируса.

Отмечается, что обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов несколько десятков людей. Но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулись более 20 000 добровольцев.

Напоминаем:

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.

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