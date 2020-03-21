Правительство выделило из резервного фонда более 36 миллионов на борьбу с коронавирусом
Правительство выделило средства из резервного фонда государственного бюджета на осуществление действий по противодействию распространению заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Правительственный портал
В частности, Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн, Министерству юстиции (Государственной уголовно-исполнительной службе - ЭП) - 3,6 млн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.
Также Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 639 тыс Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Итальянской Республике.
Напоминаем:
Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях срочности будут осуществляться без проведения тендеров.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.
Международная организации труда заявила, что экономический и трудовой кризисы, вызванные пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек.
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