На закупки "Укрзализныци" назначили фигуранта "дела Свинарчуков" — Наші Гроші

Заместителем директора филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" стал Юрий Шиганов, который фигурировал в журналистском расследовании о хищении государственных средств на закупках для "Укроборонпрома".

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек 18 марта, сообщил источник "Наших грошей" в руководстве "Укрзализныци".

Шиганова уже представили трудовому коллективу "ЦЗВ".

В 2019 году он подавал декларацию как и. о. директора Департамента материально-технического обеспечения АО "Укрзализныця", где указал 497 тыс грн. зарплаты и $ 35 тыс сбережений.

До этого Шиганов работал начальником Отдела маттехобеспечения Житомирского бронетанкового завода, где отвечал за закупки.

Именно на этой должности он стал фигурантом расследования программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом" о хищении государственных средств на закупках для предприятий концерна "Укроборонпром", которые нанесли ущерб в 250 млн грн.

Журналисты установили, что Шиганов проводил фиктивные конкурсы между связанными фирмами, которые поставляли контрабандную продукцию по завышенным ценам на предприятия концерна.

По записям известно, что Шиганов не только знал о сделке поставщиков, а и принимал участие в создании схем. Например, в переписке с ближайшим партнером Гладковского-младшего - Виталием Жуковым, Шиганов предлагает ему прислать письма от "своих других фирм (новых)".

Это нужно было для создания видимости конкуренции о выборе поставщика.

В результате ООО "Фирма "Ренал" и ООО "Оптимаспецдеталь", которые были подконтрольны Жукову и его партнерам, закупили гусеницы БМД-2 по $6,3 тыс/ шт., а Житомирский бронетанковый купил их уже вдвое дороже - по $13,17 тыс/шт.

Редуктор компрессора был закуплен по $400, а поставлен ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена - по $945.Таким образом, при Шиганове завод переплачивал 100% фирмам по делу Гладковского.

Известно, что закупками Житомирского бронетанкового завода Шиганов занимался в 2016 году.

Именно за этот период ДФС проводит расследование по делу о растрате средств и уклонения ЖТБЗ от уплаты налогов из-за закупки б/у запчастей у фирм с признаками "транзитности".