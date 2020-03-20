Доходность еврооблигаций Украины подскочила до нового максимума

За понедельник-среду текущей недели еврооблигации Украины достигли новых максимумов в цене и максимума в доходности 11,5-14% годовых, а в четверг - стабилизировались на этом уровне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пунктов.

"Доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году - до 14% с 9,5%.

Ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. - до 13%, а с погашением в 2032 году - на 1,7 п.п., до 11,6% , - говорится в сообщении.

Нового минимума с ноября 2018 года достигли ВВП-варранты - 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели.

Напомним:

На фоне обвалов на мировых фондовых рынках в четверг, 12 марта, ВВП-варранты Украины подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла до 8-11%.

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