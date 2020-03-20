Самая крупная в Украине кровельная солнечная электростанция увеличила мощность
Кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС", которая построена в 2019 году в Переяслав-Хмельницком районе, увеличила мощность с 12,4 МВт до 15,2 МВт.
Об этом сообщает Ассоциация звероводов Украины.
Сообщается, что в этом году она обеспечит "зеленой" электроэнергией потребителей Киевской области.
По словам собственника в проект инвестировано около 11 млн долл., при частичной кредитной поддержке "Укргазбанка".
По оценкам экспертов, благодаря работе этой электростанции, выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 15 тыс. тонн в год.
Главное отличие данной СЭС от стандартных станций в том, что одна половина панелей размещена на запад, а вторая - на восток, тогда как стандартные станции располагают панели на юг. Расположение "восток-запад" дает более ровный график выработки электроэнергии с раннего утра и до позднего вечера.
Вторая особенность "Студениковской ФЭС" заключается в том, что панели размещены на крышах норковой фермы "Пелском".
"Солнечные батареи дают дополнительную защиту норкам от высоких температур в летний период времени. Помещения, где содержится норка не так сильно нагреваются, создавая животным более комфортные условия", - говорит владелец "Студениковской ФЭС" и "Пелском" Александр Харченко.
Экономическая правда
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