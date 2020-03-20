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Самая крупная в Украине кровельная солнечная электростанция увеличила мощность 

Пятница, 20 марта 2020, 11:39
 

Кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС", которая построена в 2019 году в Переяслав-Хмельницком районе, увеличила мощность с 12,4 МВт до 15,2 МВт.  

Об этом сообщает Ассоциация звероводов Украины.

Сообщается, что в этом году она обеспечит "зеленой" электроэнергией потребителей Киевской области. 

По словам собственника в проект инвестировано около 11 млн долл., при частичной кредитной поддержке "Укргазбанка". 

По оценкам экспертов, благодаря работе этой электростанции, выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 15 тыс. тонн в год.

Главное отличие  данной СЭС от стандартных станций в том,  что одна половина панелей размещена на запад, а вторая  - на восток, тогда как стандартные станции располагают панели на юг.  Расположение "восток-запад" дает более ровный график выработки электроэнергии с раннего утра и до позднего вечера.

Вторая особенность "Студениковской ФЭС" заключается в том, что панели размещены на крышах норковой фермы "Пелском". 

"Солнечные батареи дают дополнительную защиту норкам от высоких температур в летний период времени. Помещения, где содержится норка не так сильно нагреваются, создавая животным более комфортные условия", - говорит владелец "Студениковской ФЭС" и "Пелском" Александр Харченко.

Экономическая правда

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