Все клиенты Приватбанка получили возможность одалживать деньги правительству

Государственный Приватбанк запустил услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа онлайн, в том числе для физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Приватбанк 20 марта 2020 года расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии Приват24", – говорится в сообщении.

Для покупки нужно будет подписать документы при помощи электронной подписи. Также клиенты Приватбанка могут видеть в режиме онлайн актуальную информацию по котировкам ОВГЗ.

По состоянию на 20 марта в Privat24 можно купить облигации с доходностью до 11%. Цена за штуку варьируется от 1025 до 1232 грн.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала рекламу услуг онлайн сервиса купли-продажи ОВГЗ в мобильном приложении Приватбанка 12 марта.

По данным "Интерфакс-Украина", в данный момент ОВГЗ можно будет приобрести только через биржу "Перспектива" и по ценам данной биржи.

Напоминаем:

ОВГЗ - это ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования старого долга.

В отличии от банковского депозита, ОВГЗ на 100% гарантируются государством.

Одно из их главных преимуществ ОВГЗ — отсутствие подоходного налога на доход.

Приватбанк обещал запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма еще до конца 2018 года.

О том, что украинцы смогут покупать ОВГЗ со смартфона говорилось еще в сентябре прошлого года.

Тогда стало известно, что сразу несколько банков разрабатывают мобильные приложения для запуска новой услуги.

Читайте также: "Как купить гособлигации и заработать на них. Эксперимент ЭП"

Экономическая правда