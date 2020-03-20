Все клиенты Приватбанка получили возможность одалживать деньги правительству
Государственный Приватбанк запустил услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа онлайн, в том числе для физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Приватбанк 20 марта 2020 года расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии Приват24", – говорится в сообщении.
Для покупки нужно будет подписать документы при помощи электронной подписи. Также клиенты Приватбанка могут видеть в режиме онлайн актуальную информацию по котировкам ОВГЗ.
По состоянию на 20 марта в Privat24 можно купить облигации с доходностью до 11%. Цена за штуку варьируется от 1025 до 1232 грн.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала рекламу услуг онлайн сервиса купли-продажи ОВГЗ в мобильном приложении Приватбанка 12 марта.
По данным "Интерфакс-Украина", в данный момент ОВГЗ можно будет приобрести только через биржу "Перспектива" и по ценам данной биржи.
Напоминаем:
ОВГЗ - это ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования старого долга.
В отличии от банковского депозита, ОВГЗ на 100% гарантируются государством.
Одно из их главных преимуществ ОВГЗ — отсутствие подоходного налога на доход.
Приватбанк обещал запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма еще до конца 2018 года.
О том, что украинцы смогут покупать ОВГЗ со смартфона говорилось еще в сентябре прошлого года.
Тогда стало известно, что сразу несколько банков разрабатывают мобильные приложения для запуска новой услуги.
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Экономическая правда
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