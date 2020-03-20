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Tesla приостанавливает производство электромобилей в США из-за коронавируса

Пятница, 20 марта 2020, 10:20
 

Главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск объявил о планах приостановить работу завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В начале этой недели власти сразу шести округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили режим укрытия на местах, который предусматривает запрет на работу всех предприятий, не являющихся жизненно важными. 

Эта мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Производство на заводе Tesla будет остановлено 23 марта к концу дня, что позволит компании "завершить работу надлежащим образом", говорится в сообщении Tesla. При этом завод продолжит выполнять "базовые операции" в соответствии с указаниями властей.

Кроме того, компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Между тем ее предприятие Gigafactory в Неваде, а также сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей продолжат функционировать.

Акции Tesla в ходе дополнительных торгов 19 марта подешевели на 7,86%.

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Tesla

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Экономическая правда
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