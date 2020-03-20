Гривне сложно на валютных торгах, НБУ продал 200 миллионов долларов

19 марта Национальный банк продал 200 миллионов долларов для торможения ослабления курса гривни к иностранным валютам.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривны за доллар.

По данным Finance.ua, в первые 30-40 минут сессии спрос значительно превышал предложение. НБУ вышел с продажей 100 млн долларов по 27,8 гривни.

К 11:00 котировки достигли отметки 27,82/27,85 гривни. Регулятор "дозалил" еще 50 млн долларов по той же цене. Это привело к некоторому ослаблению давления на гривню.

Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.

В целом за 19 марта Национальный банк продал 200 млн долларов.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривны за доллар.

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Экономическая правда