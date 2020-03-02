"Интайм" закрывает отделения и передает отправления конкурентам

Служба доставки "Интайм" сообщила об остановке магистральной логистики и закрытия части отделений, доставка отправлений будет происходить через другие службы-конкуренты. В "Новой почте" уже заявили, что "Интайм" - банкрот.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Не смотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям.

Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", -

Один из соучредителей компании "Нова пошта" Владимир Поперешнюк заявил в Facebook, что "Интайм" обанкротился.

"Интайм - банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента - твой выигрыш, поэтому я должен радоваться. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков.

Это также плохо для всей отрасли, так страдает репутация всего рынка..Я не знаю точных причин трагедии "Интайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", - пишет Поперешнюк.

Экономическая правда