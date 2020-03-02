Украина может собрать меньше урожая в следующем году – Ассоциация

Украина в 2020/2021 маркетинговом году может собрать урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 миллиона тонн против 98,3 миллиона тонн в 2019/2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинской зерновой ассоциации.

Экспорт зерновых и масличных культур в 2020/2021 маркетинговом году может снизиться до 55,6 млн тонн (в 2019/2020 МГ – 59,9 млн тонн).

"Незначительное снижение прогноза по урожаю зерновых и масличных в 2020 году не изменяет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн, и расти", - прогнозируют в УЗА.

Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 год в ассоциации объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур (почти на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом до - 25 млн га) и теплой погодой этой зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

При этом аналитики ассоциации ожидают снижение урожая пшеницы в 2020 году до 25,8 млн тонн (в 2019 году - 28,2 млн тонн), ячменя - до 7,96 млн тонн (в 2019-м - 9 млн тонн), кукурузы - до 34,3 млн тонн (в 2019-м – 35,2 млн тонн).

В УЗА также прогнозируют снижение урожая подсолнечника в этом году до 14,3 млн тонн (в 2019-м - 16,3 млн тонн) и незначительное - урожая рапса, до 3,15 млн тонн (в 2019-м - 3,31 млн тонн).

Напоминаем:

Украинская зерновая ассоциация - это объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.

Экономическая правда