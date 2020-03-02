Маркарова: ОВГЗ не является финансовой пирамидой

Министр финансов Оксана Маркарова считает безосновательными любые сравнения текущей долговой политики по выпуску ОВГЗ с финансовой пирамидой.

Об этом она заявила в интервью FinClub.

"Финансовая пирамида имеет очень четкие признаки: когда что-то постоянно увеличивается в цене, становится все короче, не подкреплено ничем - и в какой-то момент "музыка заканчивается, а стульчиков хватает не всем".

В истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому что перекредитовывались на месяц", – напомнила она.

Но сейчас, по словам Маркаровой, ситуация противоположная.

"Сегодня ситуация четко противоположная: мы продлеваем сроки и максимально снижаем ставки. Можно называть это параллелепипед или любой другой геометрической фигурой, но название "пирамида" не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам", - отметила Маркарова.

Напоминаем:

25 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов смогло привлечь в бюджет лишь 1,6 млрд грн.

Министерство предложило 7-летние гривневые бумаги, но на них не было большого спроса со стороны нерезидентов.

Кроме того, последние 2 аукциона Минфин не снижает ставки по ОВГЗ.