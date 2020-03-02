Один из заводов Фирташа возобновляет производство минеральных удобрений

На Северодонецком объединении "Азот" начаты подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 т/сутки, цеха производства карбамида – 1200 т/сутки.

"При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тыс тонн аммиака, 31 тыс тонн карбамида, 49,6 тыс тонн аммиачной селитры", – подчеркнул Леонид Бугаев, глава правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года.

В марте 2019 года Северодонецкое объединение "Азот" возобновило выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке. В результате в 2019 году было выпущено 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений.

Сообщается, что в марте 2020 года на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака – остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).

Отмечается, что восстановление заводом производства удобрений и увеличение загрузки мощностей стало следствием введения Межведомственной комиссией по международной торговле мер по защите украинского рынка от импорта удобрений по демпинговым ценам.

"Проблема демпинга не решена до конца, потому что мы видим, что импортеры из РФ продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго", – заявил Бугаев.

Напоминаем:

21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле начала проведение двух спецрасследований относительно импорта в Украину азотных удобрений (нитрата аммония, известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси), и сложных минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия.

В апреле 2019 года было введено эмбарго на ввоз азотных удобрений из РФ.

Экономическая правда